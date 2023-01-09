Русские заявляют о захвате Соледара, украинцы опровергают

Тем не менее украинские СМИ опровергли информацию о взятии Соледара.

"Количество пленных будет сообщено завтра", - отмечалось в сообщении.

В частности, в Telegram-канале его пресс-службы появилось сообщение, что "подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара" и "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

Во вторник глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» взяли под контроль город Соледар.

Так, на связь вышла 46-я десантно-штурмовая бригада, бойцы которой категорически опровергли факт взятия ВС России города.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ситуацию, как частичное отступление и смену позиций.

Несколько военных корреспондентов также опровергли взятие "вагнеровцами" Соледара.

В свою очередь, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что "Соледар не в окружении, а в полуохвате, но дорога, ведущая к городу с юга, попала под огневой контроль армии РФ".

По словам Арестовича, некоторое время россияне "находились на восточных окраинах города, но с запада и севера украинские войска держались".

По имеющейся информации, сейчас в городе идут тяжелые бои.