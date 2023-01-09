ISW: Российские силы полностью не захватили Соледар

Российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар, несмотря на некоторые ложные утверждения российских источников, заявляет в своей последней сводке о событиях на фронте американский Институт изучения войны (ISW).

ISW пишет, что его эксперты видели кадры с бойцами ЧВК «Вагнер» в центре этого города в Донецкой области. При этом оценить, кто именно контролирует те или иные кварталы в Соледаре, довольно сложно, поскольку в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться, говорится в сводке.

«Даже если верить самым смелым российским заявлениям, взятие Соледара не приведет к немедленному окружению Бахмута, - отмечает при этом ISW. – Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над ключевыми украинскими линиями снабжения, ведущими в Бахмут».

В сводке ISW также сказано, что 10 января украинские силы продолжали продвижение по линии Сватово – Кременная (расположены в Луганской области и лежат на пути ВСУ в Северодонецк и Лисичанск).

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наемники якобы взяли под контроль Соледар в Донецкой области Украины. Он подчеркнул, что в штурме Соледара никакие другие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнера», не участвовали. Вооруженные силы Украины о сдаче Соледара пока ничего не сообщали.