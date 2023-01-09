В конце прошлого года Турция начала отправлять Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

В публикации говорится, что Турция отправляет Украине так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые производились в этой стране во времена холодной войны по соглашению с США. Эти снаряды предназначены для уничтожения танков.

Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция, США и Россия к ней не присоединились.

"После того, как США отказали [Украине] в поставках кассетных боеприпасов, Турция стала единственным местом, где они их могли получить", - цитирует журнал одного из своих источников.

Турецкое посольство в Вашингтоне и Минобороны Украины не ответили на просьбы Foreign Policy прокомментировать данные о поставках кассетных боеприпасов.

Авторы публикации пишут, что кассетные заряды нужны Украине в том числе, чтобы пробивать российские заграждения на открытых пространствах Донбасса. Кроме того, такие снаряды могут в некоторой степени компенсировать нехватку обычных боеприпасов в условиях интенсивных боев.

По данным американских журналистов и правозащитных организаций, российская армия неоднократно использовала кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину, что приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения.