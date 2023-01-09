Непогода не повлияла на работу Бакинского аэропорта

Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, рейсы в бакинском аэропорту выполняются в рамках расписания, сообщили haqqin.az в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, в аэропорту в постоянном режиме проводятся все необходимые работы по очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и обработке самолетов противообледенительной жидкостью.

Обслуживание воздушных судов и пассажиров также проходит в плановом порядке, отметили в пресс-службе.