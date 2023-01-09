Аббас Ализаде сбежал от талибов в Англию

По словам актера, с приходом к власти в Афганистане движения «Талибан» он, как и другие афганские артисты, спортсмены и музыканты, оказался в опасности, так как их деятельность считается «неисламской». Ализаде как актер и представитель этнической группы хазарейцев был вынужден скрываться более года. Он отрастил бороду, чтобы не привлекать внимания и не быть арестованным за свою популярность, хотя в розыск его не объявляли.

Как рассказывает актер, он связывался с одним из голливудских режиссеров и был близок к получению рабочей визы в США в 2020 году, но с приходом талибов американское посольство в Кабуле было закрыто, а из дипмиссии США в Исламабаде Ализаде ответа так и не получил. В 2022 году он отправил более десятка электронных писем в канадский офис IRCC с просьбой переселить его и его семью, которые также остались без ответа. В итоге Ализаде оказался в числе 32 афганских спортсменов, которых спонсировала и эвакуировала в декабре 2022 года британская НПО. Он получил вид на жительство в Великобритании и сейчас живет в Манчестере. Актер говорит, что скоро реализует свою мечту — сняться в голливудском фильме, работа над которым запланирована на лето 2023 года.