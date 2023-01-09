Байрамов позвонил в Вашингтон

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов сегодня провел телефонный разговор с помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Байрамов и Донфрид обсудили повестку дня сотрудничества между двумя странами и текущую ситуацию в регионе.

Байрамов отметил, что, несмотря на ряд конструктивных инициатив азербайджанской стороны по нормализации азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период, процесс на постоянной основе тормозился различными провокациями со стороны Армении. Он подчеркнул приверженность азербайджанской стороны к диалогу и постоянную готовность наращивать усилия по установлению мира в регионе.