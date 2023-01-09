Жаля Агазаде, Инара Рафикгызы, собкор 10:10

В столице Азербайджана уже третий день царит холодная погода, сопровождаемая сильными снегопадами. И это, как выяснилось, оказалось достаточно, чтобы практически заблокировать движение по всему Баку. Особенно проблемная ситуация сложилась 9 января и утром 11 января, когда возникли перебои в работе общественного транспорта (который и в нормальную-то погоду работает не идеально), а также резко возросло число обращений горожан в больницы с жалобами на ушибы и переломы, полученные в результате падений. Бакинцы, в частности, жалуются, что городские власти не убирают посыпанный песком снег с улиц, а после того, как снег начинает таять, поверхность дорог и тротуаров превращается в непроходимое месиво грязи, создающее новые проблемы.

По сообщению TƏBİB, 9 января в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 25 обращений, связанных с травмами из-за гололедицы. Через день эта цифра выросла до сорока случаев. «Щедрыми» упомянутые дни выдались и на дорожно-транспортные происшествия. В главном управлении Государственной дорожной полиции сообщили, что с 9 января в городе имели место в общей сложности 50 аварий, в которых пострадал 21 человек, а трое погибли. С другой стороны, ничего принципиально нового не происходит – вот уже много лет едва только в Баку выпадает снег, как мгновенно начинается цепная реакция в виде дорожных аварий и травм пешеходов. Которых запросто можно было избежать, научись (или захоти) наши городские власти налаживать работу по оперативной уборке снега с улиц и тротуаров. Но, увы, именно это и не происходит.

В то же время в сообщении информационных агентств черным по белому написано, что начиная с 8 января Исполнительная власть Баку, а также городские структуры и соответствующие коммунальные учреждения «работают в усиленном режиме», и снег исправным образом убирается с улиц, тротуаров, автобусных остановок, перед станциями метро, а также вокруг объектов общественного питания, образования, здравоохранения и других учреждений. При этом уточняется, что уборка снега производилась «путем посыпания дорог солью и химикатами с использованием специального оборудования». Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) также сообщило, что привлекло «достаточное количество техники для уборки снега и предотвращения гололеда на автотрассах и улицах». Чтобы убедиться в этом, журналисты haqqin.az осмотрели сегодня несколько центральных улиц Баку и убедились, что уборкой снега заняты исключительно работники коммунальных структур, в основном женщины с лопатами.