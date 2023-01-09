Несколько сантиметров снежного покрова парализовали Баку наши проблемы
В столице Азербайджана уже третий день царит холодная погода, сопровождаемая сильными снегопадами. И это, как выяснилось, оказалось достаточно, чтобы практически заблокировать движение по всему Баку.
Особенно проблемная ситуация сложилась 9 января и утром 11 января, когда возникли перебои в работе общественного транспорта (который и в нормальную-то погоду работает не идеально), а также резко возросло число обращений горожан в больницы с жалобами на ушибы и переломы, полученные в результате падений. Бакинцы, в частности, жалуются, что городские власти не убирают посыпанный песком снег с улиц, а после того, как снег начинает таять, поверхность дорог и тротуаров превращается в непроходимое месиво грязи, создающее новые проблемы.
По сообщению TƏBİB, 9 января в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 25 обращений, связанных с травмами из-за гололедицы. Через день эта цифра выросла до сорока случаев.
«Щедрыми» упомянутые дни выдались и на дорожно-транспортные происшествия. В главном управлении Государственной дорожной полиции сообщили, что с 9 января в городе имели место в общей сложности 50 аварий, в которых пострадал 21 человек, а трое погибли.
С другой стороны, ничего принципиально нового не происходит – вот уже много лет едва только в Баку выпадает снег, как мгновенно начинается цепная реакция в виде дорожных аварий и травм пешеходов. Которых запросто можно было избежать, научись (или захоти) наши городские власти налаживать работу по оперативной уборке снега с улиц и тротуаров.
Но, увы, именно это и не происходит.
В то же время в сообщении информационных агентств черным по белому написано, что начиная с 8 января Исполнительная власть Баку, а также городские структуры и соответствующие коммунальные учреждения «работают в усиленном режиме», и снег исправным образом убирается с улиц, тротуаров, автобусных остановок, перед станциями метро, а также вокруг объектов общественного питания, образования, здравоохранения и других учреждений.
При этом уточняется, что уборка снега производилась «путем посыпания дорог солью и химикатами с использованием специального оборудования».
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) также сообщило, что привлекло «достаточное количество техники для уборки снега и предотвращения гололеда на автотрассах и улицах».
Чтобы убедиться в этом, журналисты haqqin.az осмотрели сегодня несколько центральных улиц Баку и убедились, что уборкой снега заняты исключительно работники коммунальных структур, в основном женщины с лопатами.
Снегоуборочной спецтехники на улицах мы так и не увидели.
Следует отметить, что в Азербайджане для предотвращения замерзания дорог используется смесь песка и соли. Это широко распространенная в мире практика, хотя в развитых странах для предотвращения гололедицы уже давно применяются специальные химические реагенты, о которых в Азербайджане, судя по всему, даже не слышали.
На вопрос подавляющего большинства бакинцев, когда же, наконец, закончится это «коммунальное бессилие», можно либо развести руками, либо, не вдаваясь в дебри застарелой проблемы, сослаться на мнение экспертов, считающих, что ключевой причиной хронической неготовности наших коммунальных служб к зиме является все та же всеядная коррупция и разгильдяйство.
Как известно, на работы, связанные с подготовкой азербайджанской столицы к условиям зимней непогоды, из бюджета выделяются средства, причем не малые. Так вот, судя по тому, что творится сегодня на улицах и тротуарах Баку, какая-то часть этих средств действительно тратится на закупку песка и соли, которыми посыпают снег.
Но все остальные деньги чиновники просто растрачивают на свои нужды. И вот эта часть их «работы» налажена до автоматизма!