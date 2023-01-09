Уволен министр финансов Нахчывана
Министр финансов Нахчывана Рафаэль Алиев освобожден от занимаемой должности.
Также своего поста лишился председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре НАР Хиджран Рустамов.
Отметим, что Рафаэль Алиев был задержан в ноябре прошлого года в ходе операции СГБ. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и хищение 144 миллионов манатов государственных средств различными способами. 26 ноября суд приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения.