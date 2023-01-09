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Европейский аналитический портал Modern Diplomacy опубликовал статью политолога, депутата 4-го созыва парламента Азербайджана, директора Центра «TLM» Джейхуна Османлы, посвященную экоциду, совершенному Арменией на территориях Азербайджана. https://moderndiplomacy.eu/2023/01/11/environmental-cost-of-the-war-momentum-towards-international-responsibility-of-armenia-for-ecocide/amp/ Приводим данную статью без изменений

Сегодня исполняется месяц с момента начала акции протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди против армянского экотеррора в Азербайджане. Неспособность российского миротворческого контингента предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов в Карабахе привела к продолжающимся акциям протеста на главной дороге, проходящей через Шушу. По итогам обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента, специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества AzerGold должны были провести мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся. В знак протеста против этого азербайджанские экоактивисты начали мирную акцию на дороге Лачин - Ханкенди, продолжающуюся по сей день. Разрушительный экологический ущерб армянской оккупации Разрушение окружающей среды по-прежнему остается одной из самых насущных проблем человечества сегодня, в связи с чем международное сообщество эффективным образом должно реагировать на незаконные акты причинения вреда окружающей среде с возможностью уголовного преследования в рамках международного права. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, в результате которой от 30-летней армянской оккупации были освобождены международно признанные территории Азербайджана, азербайджанское правительство приступило к оценке ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану за годы оккупации в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и в экологической. Армения совершила беспрецедентные разрушения в Карабахе и прилегающих к нему районах, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией, сровняла с землей историко-религиозные памятники, совершила акты вандализма в отношении кладбищ, тем самым попытавшись полностью стереть следы азербайджанцев на этих землях, целенаправленно уничтожая историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанского народа. Более того, армянская агрессия привела к серьезному разрушению окружающей среды всего региона Южного Кавказа. В результате целенаправленной вырубки и сжигания лесов, загрязнения водных ресурсов, уничтожения флоры и фауны, разграбления природных недр в регионе нарушен экологический баланс. Кроме того, незаконный бизнес и эксплуатация природных ресурсов в годы оккупации помимо экономической составляющей повлекли за собой целый ряд экологических проблем.

«Ничего не оставлять Азербайджану» Несмотря на боль, которую азербайджанцы пережили на протяжении 30 лет армянской агрессии, правительство и Вооруженные Силы Азербайджана гуманно отнеслись к армянам, незаконно поселившимся на азербайджанских территориях, предоставив им достаточно времени для того, чтобы они покинули места своего временного проживания. Ответом армян на этот акт гуманизма азербайджанской стороны явились поджоги армянами домов, вырубка деревьев и лесные пожары. Практически каждая армянская семья сжигала свой дом и прилегающие окрестности, покидая азербайджанские территории, в частности, в Кельбаджаре и Лачине, излюбленных местах армянских оккупантов. Свидетельством этому могут служить многочисленные репортажи мировых СМИ, которые работали в регионе в этот период. Среди них репортажи Reuters, BBC, StraitTimes, Euronews, France24, РБК и многих других СМИ. К сожалению, эти противоправные действия до сих пор не получили должной реакции со стороны международного сообщества. Время для международной ответственности Армении В этой связи следует подчеркнуть, что факты незаконной деятельности Армении, в том числе совершение актов экоцида, были собраны и переданы международным организациям. Более того, негативное влияние оккупации на экологию отмечалось в различных документах международных институтов. К примеру, в одном из отчетов Азиатского банка развития по Азербайджану говорится, что следствием агрессии стала в том числе и деградация земельных угодий. Об экологическом терроре против Азербайджана свидетельствуют и спутниковые снимки из космоса, сделанные госкомпанией AzerCosmos, на которых видно, что наиболее ценные образцы флоры и фауны на ранее оккупированных территориях Азербайджана значительно уничтожены. Таким образом, экологическая цена войны, которая ipso facto выражена в преднамеренном и массовом разрушении экосистемы, может быть юридически квалифицирована как экоцид, что в свою очередь, актуализирует вопрос международной ответственности Армении. Азербайджан уже заявил, что будет требовать через международные суды возмещения ущерба как со стороны Армении, так и со стороны международных компаний, которые вели незаконный бизнес на ранее оккупированных территориях Азербайджана. «Незаконная эксплуатация природных богатств – неоспоримый факт. У нас имеются названия компаний. Должен сказать, что если эти компании, незаконно эксплуатировавшие наши золотоносные и другие месторождения, не выплатят компенсацию, то этот вопрос будет передан в суд, и там их ждет позор», - отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вопрос международной ответственности Армении возникает в момент, когда наша планета сталкивается с беспрецедентным прессингом из-за многочисленных кризисов, связанных с изменением климата, ухудшением состояния окружающей среды, утратой биоразнообразия и загрязнением экосистем. Несомненно, все они напрямую влияют на полное осуществление прав человека, усиливают неравенство и ставят под угрозу достижение Целей в области устойчивого развития. Экзистенциальную угрозу представляет антропогенное разрушение окружающей среды, наглядным примером которого является экоцид, совершенный Арменией в регионе Южного Кавказа. Однако наиболее серьезный экологический ущерб не подпадает под существующие определения международных преступлений. Не вызывает сомнений тот факт, что пришел момент восполнить данный пробел. Акты экоцида, совершенного Арменией против Азербайджана, могут стать важным толчком для дальнейшей мобилизации усилий по принятию юридически обязательных норм международного уголовного права, предусматривающего наказание за преднамеренное разрушение окружающей среды.

Время для экоцида стать международным преступлением Нюрнбергский трибунал, созданный 20 ноября 1945 года, привлек к международной уголовной ответственности нацистов за массовые зверства, совершенные во время Второй мировой войны. Среди международных преступлений, которые за четыре года Уинстон Черчилль назвал «преступлением без названия» - геноцид, совершенный с намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Универсальное определение данного преступления было официально определено с принятием Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в 1948 году. Полвека спустя оно стало одним из четырех международных преступлений наряду с преступлениями против человечности, военными преступлениями и преступлением агрессии, зафиксированных в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС). Сегодня настало время для определения экоцида в качестве международного преступления. Термин «экоцид» был изобретен биологом Артуром Галстоном в 1970 году, который определил экоцид как «умышленное и постоянное разрушение окружающей среды, в которой люди могут жить так, как они сами выбирают». Академический интерес к концепции экоцида совпал с периодом войны во Вьетнаме и ее разрушительными последствиями для человека и окружающей среды. Так, такие ученые, как Ричард Фальк, который был первым академиком, достаточно глубоко изучившим понятие экоцида, в публикации 1973 года предложил принятие международной конвенции о преступлении экоцида, а позже, в 1996 году, Марк Аллан Грей опубликовал свой анализ «Международное преступление экоцида», пытаясь доказать существование данного понятия в международном праве и анализируя возможность оценки экоцида как международного преступления. С учетом усугубляющейся ситуации с окружающей средой и пробелами в международном праве для надлежащего решения этой проблемы 21 век также ознаменовался рядом анализов, посвященных роли международного гуманитарного права и международного уголовного права в борьбе с экоцидом. В связи с обострением глобального экологического кризиса международное сообщество, в том числе растущее число государств и международных структур, таких как ООН и ЕС, а также корпоративные инвесторы и экоактивисты, считают, что экоцид также следует определить как преступление, предусмотренное международным правом. Так, в ноябре 2021 года группа экспертов по правовым вопросам, созванная Международным фондом «Остановить экоцид» (Экспертная группа), приступила к официальному определению преступления экоцида. Юристы-международники предложили внести поправки в Статут МУС, чтобы расширить юрисдикцию Суда, включив в нее преступление экоцида. В связи с этим Группа экспертов предложила следующее определение преступления экоцида: «незаконные или необоснованные действия, совершенные с осознанием того, что существует значительная вероятность серьезного и широкомасштабного или долговременного ущерба окружающей среде, причиняемого этими действиями». Следует также отметить, что в своем докладе Специальный докладчик ООН по правам человека в контексте изменения климата также рекомендует дополнить юрисдикцию МУС уголовной ответственностью за экоцид, а также призывает к созданию трибуналов для судебного преследования за насилие в отношении защитников окружающей среды и привлечения правительств к ответственности за совершенные правонарушения. Возведение экоцида в ранг международного преступления путем непосредственного включения его в Статут МУС наряду с другими существующими международными преступлениями, безусловно, способствовало бы более широкому признанию экоцида уголовным преступлением как на международном, так и на национальном уровнях. В этой связи, следует также отметить, что Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность дополнения Уголовного Кодекса статьей об экоциде. «Стоп экоциду!» Гражданское общество во всем мире, в том числе участники кампании по борьбе с экоцидом из разных стран, также призывают к тому, чтобы экологический ущерб рассматривался так же, как и другие международные преступления, такие как военные преступления и преступления против человечности. Экоактивисты в Азербайджане также «звонят во все колокола» посредством мирных акций протеста против незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов Азербайджана. Как уже упоминалось, представители неправительственных организаций Азербайджана уже месяц проводят акцию протеста вблизи района временной дислокации российских миротворцев. Акция протеста проводится против недопуска на территорию азербайджанских специалистов для наблюдения за незаконной эксплуатацией Арменией природных ресурсов Азербайджана. Демонстранты подняли большой воздушный шар с надписью «Остановить экоцид» на дороге Лачин - Ханкенди, а также продолжают скандировать лозунги: «Азербайджан – хозяин своих недр!», «Прекратить экологические преступления!», «Остановить экотеррор!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!»