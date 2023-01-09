Своей «должности» лишился и сепаратист Бабаян
Главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян «освободил от должности» «исполняющего обязанности министра иностранных дел» сепаратистского образования Давида Бабаяна.
На «освободившуюся должность» назначен Сергей Казарян, который ранее являлся «постоянным представителем» сепаратистов в Армении.
Ранее сообщалось, что Виталий Баласанян освобожден от «должности» так называемого «секретаря Совбеза» сепаратистов Карабаха, на эту «должность» был назначен Арарат Мелкумян.