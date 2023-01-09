Нетаньяху привел бунтаря, который сносит Палестину наша корреспонденция, haqqin.az из Иерусалима
Как уже сообщалось, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приказал начальнику полиции генералу Коби Шабтаю дать всем полицейским разрешение отнимать и срывать палестинские национальные флаги где и когда им угодно.
Кроме того, начальнику полиции было указано пресекать любые «акции подстрекательства против Государства Израиль».
В лице 46-летнего Итамара Бен-Гвира, еще недавно обычного адвоката и лидера крайне правой партии «Оцма Йегудит», а ныне министра внутренней безопасности, которому подчиняются полиция Израиля, пограничные войска, управление тюрем, департамент пожарной охраны и служба спасения, национальное управление по борьбе с наркотиками и алкоголем, а также управление по защите свидетелей, политическая система Израиля и в первую очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху получили, судя по всему, беспрецедентную головную боль, причем с непредсказуемыми последствиями.
Что, собственно, и подтвердил Бен-Гвир буквально через несколько дней после того, как получил портфель главы могущественного Министерства внутренней безопасности Израиля.
Вначале, никак не реагируя на уговоры премьер-министра, запрет служб безопасности и упреждающие звонки из Госдепартамента США, Бен-Гвир в сопровождении чуть ли не дивизиона полицейских поднялся на Храмовую гору, чем едва не вызвал Третью палестинскую интифаду, параллельно спровоцировав жесткую критику и едва сдерживаемый гнев всех политических лидеров Ближнего Востока и Северной Африки.
Ну, а потом последовала история с запретом палестинских флагов, которая по скандальности отодвинула восхождение министра внутренней безопасности на Храмовую гору куда-то на задворки новостей.
Бен-Гвир поразил израильское общество даже не тем, что его указание однозначно противоречило закону и вердиктам Высшего суда справедливости Израиля (БПГАЦ). Будучи профессиональным адвокатом, Бен-Гвир сам сочинил юридическое обоснование своей инструкции, в которой объявил флаг Палестинской автономии «символом террористической организации», а публичную демонстрацию флага - «выражением поддержки террора».
«Не может быть такого, чтобы нарушители закона размахивали флагами террора, подстрекали и поощряли террор, поэтому я распорядился устранять флаги поддержки террора из общественного пространства и пресекать в дальнейшем подстрекательство против Государства Израиль», - объявил министр.
Справедливости ради надо отметить, что в данном случае речь шла не об «ослепляющей вспышке гнева министра-фашиста», как выразился один из арабских журналистов. Скорее уж, Бен-Гвир стал первым израильским политиком, отбросившим в сторону правила политкорректности и давшего «симметричный ответ» на решение Четвертого комитета Генеральной ассамблеи ООН, которое одобрило предложение Палестины направить в Гаагский суд запрос о «длительной оккупации, заселении и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года».
Так или иначе, скандал, как говорится, налицо, причем с ярко выраженными международными отголосками.
И в этой связи многие задаются вопросом, понимал ли Биньямин Нетаньяху, что, соглашаясь отдать портфель министра внутренней безопасности политику, защищавшему в судах самых отчаянных еврейских радикалов и призывавшего к изгнанию нелояльных к Израилю арабских граждан еврейского государства, он сажает за стол Кабинета Министров идеологически одержимого, отчаянного бунтаря, который до конца использует предоставленный ему административный ресурс, чтобы практически реализовать свои политические идеи и взгляды?
Конечно, понимал! Но ведь и особого выбора у Нетаньяху тоже не было: когда после пяти лет политического кризиса и четырех досрочных выборов у Биби наконец-то появилась возможность сформировать стабильное правительство, он, используя тактику восточных единоборств, сознательно прогнулся под требованиями своих коалиционных партнеров, чтобы потом, сформировав правительство и проведя в Кнессете законы, которые позволят ему избавиться от удавки судебных преследований, посадить на место зарвавшихся бунтарей-одиночек и вернуть себе рычаги управления.
При этом Нетаньяху опирается не только на собственный опыт внутриполитической борьбы, который даже в мировом масштабе во многом беспрецедентен, но и на глубокое понимание того, что представляет собой система сдержек и противовесов, на которой, собственно, построено и процветает Государство Израиль.
Той самой системы, при которой министры приходят и уходят, а аппарат и, главное, юридические советники министерств - эти послы Фемиды, жестко соотносящие любое решение министра с буквой закона, остаются неизменными.
Вот почему Нетаньяху не стал комментировать призывы пользователей израильских социальных сетей «троллить полицейских» похожими на палестинский арабскими флагами «и радоваться их глупости, получая дубинкой по голове».
Да и зачем, собственно, если общество уже само начало «разбираться» с Бен-Гвиром?
И последний штрих: на прошлой неделе министр Итамар Бен-Гвир отдал полиции распоряжение не допустить чествований освобожденного из тюрьмы палестинского террориста Карима Юниса, отсидевшего за решеткой 40 лет за похищение и убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга.
Понятно, что в пику министру-фашисту празднования в районе Вади Ара (арабская деревня в 30 километрах от Хайфы – В.К.) продолжались три дня. Так вот, сотни израильских полицейских, которым было приказано разогнать празднующих, выполнить указание Бен-Гвира так и не смогли.
Или не захотели...