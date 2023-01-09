Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 10:35

Как уже сообщалось, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приказал начальнику полиции генералу Коби Шабтаю дать всем полицейским разрешение отнимать и срывать палестинские национальные флаги где и когда им угодно. Кроме того, начальнику полиции было указано пресекать любые «акции подстрекательства против Государства Израиль».

В лице 46-летнего Итамара Бен-Гвира, еще недавно обычного адвоката и лидера крайне правой партии «Оцма Йегудит», а ныне министра внутренней безопасности, которому подчиняются полиция Израиля, пограничные войска, управление тюрем, департамент пожарной охраны и служба спасения, национальное управление по борьбе с наркотиками и алкоголем, а также управление по защите свидетелей, политическая система Израиля и в первую очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху получили, судя по всему, беспрецедентную головную боль, причем с непредсказуемыми последствиями. Что, собственно, и подтвердил Бен-Гвир буквально через несколько дней после того, как получил портфель главы могущественного Министерства внутренней безопасности Израиля. Вначале, никак не реагируя на уговоры премьер-министра, запрет служб безопасности и упреждающие звонки из Госдепартамента США, Бен-Гвир в сопровождении чуть ли не дивизиона полицейских поднялся на Храмовую гору, чем едва не вызвал Третью палестинскую интифаду, параллельно спровоцировав жесткую критику и едва сдерживаемый гнев всех политических лидеров Ближнего Востока и Северной Африки.

Ну, а потом последовала история с запретом палестинских флагов, которая по скандальности отодвинула восхождение министра внутренней безопасности на Храмовую гору куда-то на задворки новостей. Бен-Гвир поразил израильское общество даже не тем, что его указание однозначно противоречило закону и вердиктам Высшего суда справедливости Израиля (БПГАЦ). Будучи профессиональным адвокатом, Бен-Гвир сам сочинил юридическое обоснование своей инструкции, в которой объявил флаг Палестинской автономии «символом террористической организации», а публичную демонстрацию флага - «выражением поддержки террора». «Не может быть такого, чтобы нарушители закона размахивали флагами террора, подстрекали и поощряли террор, поэтому я распорядился устранять флаги поддержки террора из общественного пространства и пресекать в дальнейшем подстрекательство против Государства Израиль», - объявил министр. Справедливости ради надо отметить, что в данном случае речь шла не об «ослепляющей вспышке гнева министра-фашиста», как выразился один из арабских журналистов. Скорее уж, Бен-Гвир стал первым израильским политиком, отбросившим в сторону правила политкорректности и давшего «симметричный ответ» на решение Четвертого комитета Генеральной ассамблеи ООН, которое одобрило предложение Палестины направить в Гаагский суд запрос о «длительной оккупации, заселении и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Так или иначе, скандал, как говорится, налицо, причем с ярко выраженными международными отголосками.

И в этой связи многие задаются вопросом, понимал ли Биньямин Нетаньяху, что, соглашаясь отдать портфель министра внутренней безопасности политику, защищавшему в судах самых отчаянных еврейских радикалов и призывавшего к изгнанию нелояльных к Израилю арабских граждан еврейского государства, он сажает за стол Кабинета Министров идеологически одержимого, отчаянного бунтаря, который до конца использует предоставленный ему административный ресурс, чтобы практически реализовать свои политические идеи и взгляды? Конечно, понимал! Но ведь и особого выбора у Нетаньяху тоже не было: когда после пяти лет политического кризиса и четырех досрочных выборов у Биби наконец-то появилась возможность сформировать стабильное правительство, он, используя тактику восточных единоборств, сознательно прогнулся под требованиями своих коалиционных партнеров, чтобы потом, сформировав правительство и проведя в Кнессете законы, которые позволят ему избавиться от удавки судебных преследований, посадить на место зарвавшихся бунтарей-одиночек и вернуть себе рычаги управления. При этом Нетаньяху опирается не только на собственный опыт внутриполитической борьбы, который даже в мировом масштабе во многом беспрецедентен, но и на глубокое понимание того, что представляет собой система сдержек и противовесов, на которой, собственно, построено и процветает Государство Израиль.