Глава ОБСЕ посетит Азербайджан и Армению

Глава МИД Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи провел телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении, в ходе которых обсуждалась ситуация на Южном Кавказе, сообщается на сайте ОБСЕ.

«Османи подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинской дороги. …Он призвал все стороны снизить напряженность и начать конструктивный диалог», - подчеркивается в информации.

Османи подтвердил свою готовность «к личному участию, чтобы помочь разрядить напряженность и внести свой вклад в усилия по достижению устойчивого мира». Он также сообщил, что планирует посетить Азербайджан и Армению.