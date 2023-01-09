Хулуси Акар встретился с азербайджанскими ветеранами фото; видео
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с ветеранами Карабахской войны, сообщает официальный сайт турецкого оборонного ведомства.
«Весь мир увидел, что Турция и Азербайджан - это одна нация, два государства. Отныне, если у кого-либо возникнут планы против Турции и Азербайджана в любом виде, они дважды подумают, прежде чем сделать шаг», - сказал Акар, обращаясь к ветеранам.
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