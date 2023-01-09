В Казахстане отменили закон о первом президенте

«Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу», — цитирует агентство Fergananews постановление Конституционного суда.

Помимо этого, судьи КС сочли, что «сохранение данного конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией Конституции Республики Казахстан».

Закон «О первом президенте» был принят в 2000 году. Согласно ему, Нурсултан Назарбаев, носящий титул Елбасы, находится на особом положении — первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допросы и заключать под стражу. Закон гарантирует неприкосновенность имущества и банковских счетов, принадлежащих Назарбаеву и членам его семьи. Всем им обеспечивается пожизненная охрана, связь, транспорт и другие привилегии. 5 июня в стране состоялся референдум о внесении поправок в основной закон. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях Назарбаева, а также положения, разрешавшего ему избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Кроме того, была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. Поправки поддержали 77,18% голосовавших.