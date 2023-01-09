Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank

Kapital Bank предлагает всем, кто хочет приобрести дом или квартиру, внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях. Ставка по внутренней ипотеке начинается от 5% годовых. Данный ипотечный продукт на сегодняшний день является одним из самых выгодных на рынке, воспользоваться им можно сразу, не дожидаясь выделения специального лимита.

Минимальная сумма внутренней ипотеки составляет 20 тыс. манатов, максимальная — 500 тыс. манатов. Срок кредитования варьируется от 1 года до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос начинается от 15%. Лица, получающие заработную плату, пенсию либо имеющие доход от предпринимательской или профессиональной деятельности, могут легко и не теряя времени оформить внутренний ипотечный кредит через портал https://ipoteka.kapitalbank.az/.

Помимо квартир без выписок, у застройщиков-партнеров Kapital Bank можно приобрести квартиру с документом о предварительной регистрации. При этом кредитование осуществляется на тех же условиях, что и при покупке квартиры с выпиской. На сайте https://ipoteka.kapitalbank.az можно узнать возможную сумму ипотеки, оставив предварительную заявку. Обратиться за внутренней ипотекой можно также через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на внутренний ипотечный кредит – https://ipoteka.kapitalbank.az/, на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.