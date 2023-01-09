Одна из самых животрепещущих тем в связи с российско-украинской войной – отношение к ней Китая и в целом позиционирование Пекина в условиях острого противостояния Кремля и Запада. В частности, неоднократно высказывались противоположные точки зрения на то, проинформировал ли Владимир Путин Си Цзиньпина о грядущем вторжении во время своего визита в начале февраля, за считанные недели до масштабной агрессии.

Во-первых, удалось выяснить, что Путин таки не предупредил своего китайского коллегу о большой войне. Как сообщили китайские источники, близкие к состоявшимся тогда переговорам, президент России лишь «не исключил принятия любых возможных мер, если восточно-украинские сепаратисты нападут на российскую территорию и вызовут гуманитарные катастрофы». Не очень понятно, что это за сепаратисты такие, но в Пекине пришли к выводу, что Кремль может пойти на «некоторое ограниченное военное вмешательство, а не тотальное вторжение». В результате 4 февраля вышло радужное совместное заявление о том, что «китайско-российское сотрудничество не знает границ».

Свидетельством того, что руководство Китая признало провал в своей изначальной оценке намерений России и прогнозе ее дальнейших действий, стало отстранение Лэ Юйчэна, замглавы МИД КНР и главного эксперта ведомства по России. Он считался весьма перспективной фигурой, будущим главой Министерства иностранных дел, но в июне оказался на неприметной должности замглавы Нацадминистрации радио и ТВ.

Несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах представители официального Пекина не очень лестно отзываются о российском лидере.

В Китае, пишет Financial Times, «теперь понимают вероятность того, что России не удастся одолеть Украину». Больше того, позиции Российской Федерации на мировой арене по итогам войны с высокой вероятностью будут утрачены, и она превратится во «второстепенную державу», «незначительную политически и экономически силу». Это делает неоправданными большие политические инвестиции в Россию.

Такие выводы вынуждают китайское руководство дистанцироваться от путинской политики в целом и на украинском направлении, в частности. Для самого же Китая важно будет учесть ошибки Кремля и не допустить противостояния со всем миром. При сложных отношениях с Соединенными Штатами Пекин хочет оставаться в партнерских отношениях с Европой, чтобы избежать изоляции.

Свою роль в нынешней военной ситуации Китай видит в том, чтобы «использовать тесные отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия», а в послевоенный период активно поучаствовать в восстановлении Украины.

Эта статья в британском деловом издании неприятнее для российского президента, чем любые, самые досадные новости с украинского фронта.