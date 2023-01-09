Начавшаяся 12 декабря прошлого года акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин продолжилась и в ночь на 11 января.

Несмотря на интенсивный снегопад и морозную погоду участники акции в течение ночи, как и днем, проявляли высокую активность. Они обеспечиваются местом для ночлега, а также горячим питанием.

В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 6 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.