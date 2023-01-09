Тем временем сотрудники МВД совместно с соответствующими государственными органами осуществили эвакуацию жителей дома, личное имущество граждан взято под охрану полиции.

Пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Апшеронского района, полностью потушен усилиями сотрудников МЧС.

*** 12:41

В результате срочных и неотложных мероприятий сотрудников МЧС пожар в семиэтажном жилом здании в селе Мамедли Апшеронского района был в кратчайшие сроки локализован.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара. К мероприятиям привлечены 25 единиц пожарной техники и 130 сотрудников министерства.

Будет дана дополнительная информация.