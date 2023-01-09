МЧС справилось с пожаром в жилом доме в селе Мамедли обновлено 13:50; фото
Пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Апшеронского района, полностью потушен усилиями сотрудников МЧС.
Тем временем сотрудники МВД совместно с соответствующими государственными органами осуществили эвакуацию жителей дома, личное имущество граждан взято под охрану полиции.
*** 12:41
В результате срочных и неотложных мероприятий сотрудников МЧС пожар в семиэтажном жилом здании в селе Мамедли Апшеронского района был в кратчайшие сроки локализован.
В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара. К мероприятиям привлечены 25 единиц пожарной техники и 130 сотрудников министерства.
Будет дана дополнительная информация.
*** 12:03
На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на крыше многоэтажного жилого дома в селе Мамедли Апшеронского района.
На вызов выехали подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.
В настоящее время продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром. Привлечено достаточное количество техники и живой силы.
Будет предоставлена дополнительная информация.