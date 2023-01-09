Зеленский о Третьей мировой войне

«Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле», - сказал он.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на вручении кинопремии «Золотой глобус».

Третьей мировой войны не будет, это не трилогия.

Глава государства отметил, что «впереди еще битвы и слезы».

«Но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, - это вы. Свободные люди свободного мира. Тех, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу», - сказал президент.

Зеленского представил недавно побывавший в Киеве актер и режиссер Шон Пенн.