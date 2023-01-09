Азербайджанцы пытались нарушить границу с Ираном

11 января в 04:50 на территории погранзаставы погранотряда Погранвойск Госпогранслужбы «Горадиз» вблизи села Беюк Бахманли Физулинского района задержали двух граждан Азербайджана, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Исламской Республики Иран.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в ходе расследования было установлено, что задержаны жители Бардинского района Джафаров Эльмеддин (2003 г.р.) и Сулейманов Сейфяль (2005 г.р.).

На предварительном допросе оба признались в намерении нарушить государственную границу с целью ввоза наркотических средств из Исламской Республики Иран.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.