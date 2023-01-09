Украинское командование отрицает: Соледар не под контролем россиян

Россияне, вопреки их утверждениям, не контролируют город Соледар, заявил пресс-атташе командования Восточного направления Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Ждите детали в сводке Генштаба", - цитируют Череватого украинские СМИ.

В утренней сводке украинского Генштаба ничего не сообщается о ситуации вокруг Соледара. Судя по сведениям с места событий, российские формирования вошли в центр города, однако под полный контроль его пока не взяли.