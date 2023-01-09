В подразделениях азербайджанской армии, особенно в воинских частях, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, под контролем соответствующих структур Министерства обороны осуществлены все необходимые мероприятия по организации высокого уровня служебно-боевой деятельности в любых погодных условиях.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

«В настоящее время работа в этом направлении продолжается в плановом порядке», - отмечается в сообщении.

Для обеспечения боевого дежурства на боевых позициях подразделений в ночное и дневное время в соответствии с планом подготовки к зимнему периоду была распределена специальная теплая одежда, предназначенная для холодного климата, созданы запасы необходимых лекарственных препаратов, дров, угля, в том числе жидкого топлива.

Текущее снабжение всех подразделений, дислоцированных на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, осуществляется непрерывно посредством нововведенных в эксплуатацию объединенных складов. Для транспортировки военнослужащих, нуждающихся в эвакуации с целью лечения и обследования, а также грузов используется специальная техника и лыжи, предпочтение в питании личного состава, несущего службу в горных и холодных регионах, отдается иммуностимулирующим продуктам и другим продуктам питания.