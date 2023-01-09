В Казахстане ответили Захаровой

Официальные власти Казахстана не имеют отношения к установке в украинском городе Буча «юрты несокрушимости». По заявлению представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, строительство юрты профинансировали казахские меценаты.

«Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний», — цитируют его российские СМИ.

Смадияров добавил, что государство не может «ни комментировать, ни запрещать» эту частную инициативу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила заверения Астаны, что республика не имеет отношения к установке юрты в Буче. «Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в Интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности, и власти Республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», - публикует официальный сайт МИД РФ комментарий Захаровой по этой теме.

В то же время Захарова отметила, что был бы «весьма желательным» официальный комментарий МИД Казахстана на эту тему, чтобы «поставить точку на спекуляциях».

Об установке «юрты несокрушимости» в Буче стало известно 6 января. Представители Бучанского городского совета заявляли, что юрту открыли при поддержке посольства Казахстана и депутата Верховной Рады Сергея Нагорняка.