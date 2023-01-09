«В тексте указано: «С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих готовность к военной службе из категорий «А», «Б» и «В», - сообщает пресс-служба ГУР МО.

В России введены ограничения на выезд за пределы страны граждан, пригодных к военной службе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения украинской разведки о том, что с 9 января действует запрет на выезд из РФ граждан, годных к военной службе.

Для указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории «В», то есть ограниченно пригодным к военной службе.

Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время от военных сборов и относят к запасу.