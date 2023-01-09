Украинский солдат о Соледаре: Погибших столько, что их никто не считает

В районе города Соледар Донецкой области украинские защитники продолжают тяжелые бои с российскими оккупационными войсками за контроль над населенным пунктом.

Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, сражающийся в Соледаре, сообщил CNN, что ситуация «критическая», а число погибших настолько велико, что «никто не считает погибших».

CNN не называет его имя по соображениям безопасности.

«Ситуация критическая. Сложная. Мы держимся до последнего», - сказал солдат.

Он описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут уследить за растущим числом погибших:

«Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно захватывают и перехватывают. То, что сегодня было нашим домом, на следующий день становится домом «Вагнер».