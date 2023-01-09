Украинский солдат о Соледаре: Погибших столько, что их никто не считает
В районе города Соледар Донецкой области украинские защитники продолжают тяжелые бои с российскими оккупационными войсками за контроль над населенным пунктом.
Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, сражающийся в Соледаре, сообщил CNN, что ситуация «критическая», а число погибших настолько велико, что «никто не считает погибших».
CNN не называет его имя по соображениям безопасности.
«Ситуация критическая. Сложная. Мы держимся до последнего», - сказал солдат.
Он описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут уследить за растущим числом погибших:
«Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно захватывают и перехватывают. То, что сегодня было нашим домом, на следующий день становится домом «Вагнер».
Солдат сказал, что по состоянию на вечер вторника было неясно, какую часть города удерживают русские: «Никто не может точно сказать, кто куда переместился и кто что удерживает, потому что никто не знает наверняка. В городе есть огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют, [но] это просто пустая болтовня».
По его словам, украинцы потеряли много военнослужащих в Соледаре, но их ряды пополняются по мере продолжения боев за шахтерский город: «Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, больше или меньше. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга».