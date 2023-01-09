В Армении назвали ошибкой отказ Пашиняна от учений ОДКБ
Отказ от проведения военных учений ОДКБ на территории Армении был ошибкой, заявил армянским СМИ эксперт Григор Баласанян.
«Это позволило бы нам оставить часть военной техники, привезенной странами Организации на территорию Армении. Однако Пашинян отказался. Я уверен, что те круги, которые дали ему такой совет, отлично понимают, что делают. Их не беспокоит Армения. Им нужен факт того, что даже союзники России по ОДКБ не хотят иметь с ней дело. И уверен, что это и есть основная причина отказа», - сказал Баласанян.
Он отметил, что ответственность за это решение «придется нести всему армянскому народу».
«Учения состоятся, а вот Армения уже потеряла эту возможность. Какова будет дальнейшая реакция Москвы - трудно сказать. Но однозначно, что за это решение придется ответить всему армянскому народу, что не может нас не беспокоить», - заявил эксперт.