В Армении назвали ошибкой отказ Пашиняна от учений ОДКБ

«Это позволило бы нам оставить часть военной техники, привезенной странами Организации на территорию Армении. Однако Пашинян отказался. Я уверен, что те круги, которые дали ему такой совет, отлично понимают, что делают. Их не беспокоит Армения. Им нужен факт того, что даже союзники России по ОДКБ не хотят иметь с ней дело. И уверен, что это и есть основная причина отказа», - сказал Баласанян.

Он отметил, что ответственность за это решение «придется нести всему армянскому народу».

«Учения состоятся, а вот Армения уже потеряла эту возможность. Какова будет дальнейшая реакция Москвы - трудно сказать. Но однозначно, что за это решение придется ответить всему армянскому народу, что не может нас не беспокоить», - заявил эксперт.