В Кремле признали: перспектив переговоров с Украиной нет новость дополнена
Перспектив мирных переговоров с Киевом нет, пока там законом запрещено вести диалог с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», - сказал представитель Кремля.