Кремль о заявлении Пашиняна: Нужно согласие Баку

Тема отправки миротворцев ООН в Карабах не раз была на повестке дня, но любые миссии могут быть только с согласия обеих сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности обращения в Совбез ООН для направления в Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении мандата российских миротворцев в 2025 году.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта», — сказал Песков.