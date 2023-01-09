Бадалян: Вывод российской базы – одна из целей приведения Пашиняна к власти

Политика властей Армении по смене внешнеполитического курса стала более ощутимой и видимой, однако из Запада «импортируются не ценности, а антироссийский настрой», заявил армянским СМИ политтехнолог Армен Бадалян.

По его словам, «действующий премьер последовательно и планомерно реализует те три цели, ради которых и был приведен к власти в 2018 году». «А в эти цели входила «сдача Карабаха Азербайджану» (кавычки наши), генерирование антироссийских настроений с целью выведения российской военной базы из Армении, предоставление турецко-азербайджанскому альянсу коридора через Сюник, который бы контролировался Западом», - сказал Бадалян.

Он обратил внимание на то, что в ходе пресс-конференции Пашинян впервые ввел в оборот вопрос целесообразности пребывания российской военной базы: «Суть заявления сводилась к тому, что наличие российской военной базы, по сути, угрожает безопасности Армении. «Иными словами, впервые на уровне высшего руководства Армении озвучивается мысль о том, что российской военной базе тут делать нечего», - подчеркнул Бадалян.

Он также прокомментировал отказ Пашиняна от учений ОДКБ: «Начнем с того, что подготовка подобного рода мероприятия начинается за месяцы до его проведения, посему было бы правильнее заявить о своем отказе заблаговременно – до начала подготовительных работ. Эти шаги укладываются в контекст проводимой властями политики по смене внешнеполитического курса, которая становится все более и более ощутимой начиная с октября прошлого года», - сказал Бадалян.