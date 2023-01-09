Ереван не уведомил ОДКБ об отмене учений

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получал от Еревана официального уведомления об отмене учений «Нерушимое братство-2023».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

«Необходимость проведения учений ранее подтверждалась в Ереване», - отмечается в сообщении.

При этом в организации «с пониманием относятся к сложившейся ситуации в Армении», «которая может не позволить провести данное мероприятие в 2023 году».

В ОБКБ выразили надежду, что «в связи с отменой учений не пострадает коалиционная безопасность».