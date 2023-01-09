Ереван не уведомил ОДКБ об отмене учений
Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получал от Еревана официального уведомления об отмене учений «Нерушимое братство-2023».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.
«Необходимость проведения учений ранее подтверждалась в Ереване», - отмечается в сообщении.
При этом в организации «с пониманием относятся к сложившейся ситуации в Армении», «которая может не позволить провести данное мероприятие в 2023 году».
В ОБКБ выразили надежду, что «в связи с отменой учений не пострадает коалиционная безопасность».
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване считают нецелесообразным проведение на территории Армении учений ОДКБ в этом году.
«Министр обороны Армении (Сурен Папикян) уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в данной ситуации мы считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ (на территории Армении), и они не состоятся в этом году», - сказал Пашинян.