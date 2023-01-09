В России попросили Турцию «прекратить поставки оружия Украине»
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова попросила председателя парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставки оружия Украине, сообщаетс яв телеграм-канале российского омбудсмена.
Во встрече с Шентопом также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
«Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь.Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — написала Москалькова.