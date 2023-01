Ограничение цен на российскую нефть и европейское эмбарго обходится России каждый день в 160 млн евро, пишет Business Insider со ссылкой на исследование Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Эта цифра может увеличиться до 280 млн евро после того, как полоток цен распространится и на нефтепродукты в начале февраля.

Ограничения, которые страны Запада планируют ввести 5 февраля, снизят доходы России еще на 120 млн евро в день.

Снижение потолка цен с $60 до $25-35 повлечет за собой уменьшение доходов России еще на 100 млн евро в день, считают исследователи.

Согласно данным CREA, введенное в декабре Евросоюзом нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть привели к сокращению российского экспорта сырой нефти на 12% и падению цен на нее на 23%. В результате в декабре доходы России от продажи сырой нефти рухнули сразу на 32%, а на конец месяца снизились еще на 5% после того, как импортировать трубопроводную нефть прекратила Германия.