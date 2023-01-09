Сколько теряет Россия из-за потолка цен на нефть? исследование
Ограничение цен на российскую нефть и европейское эмбарго обходится России каждый день в 160 млн евро, пишет Business Insider со ссылкой на исследование Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Эта цифра может увеличиться до 280 млн евро после того, как полоток цен распространится и на нефтепродукты в начале февраля.
Ограничения, которые страны Запада планируют ввести 5 февраля, снизят доходы России еще на 120 млн евро в день.
Снижение потолка цен с $60 до $25-35 повлечет за собой уменьшение доходов России еще на 100 млн евро в день, считают исследователи.
Согласно данным CREA, введенное в декабре Евросоюзом нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть привели к сокращению российского экспорта сырой нефти на 12% и падению цен на нее на 23%. В результате в декабре доходы России от продажи сырой нефти рухнули сразу на 32%, а на конец месяца снизились еще на 5% после того, как импортировать трубопроводную нефть прекратила Германия.
Общие потери России из-за санкций составили 180 млн евро, в 20 млн евро Москве обошлось прекращение поставок трубопроводной нефти в Германию.
Увеличив поставки нефтепродуктов в ЕС и другие страны мира, Россия смогла вернуть лишь 20 млн евро в день, и в итоге ущерб составил 160 млн евро, утверждает CREA.
«Нефтяное эмбарго ЕС и ограничение цен на нефть наконец-то начали работать, и их влияние оказалось столь же значительным, как и ожидалось», - сказал Bloomberg ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.
Ужесточение контроля за санкциями и новые ограничительные меры на поставки российской нефти морем могут сократить доходы России еще на 200 млн евро в день. Европейское эмбарго и потолок цен на нефть привел в декабре к обвалу доходов бюджета на 400 млрд рублей, сообщил накануне министр финансов Антон Силуанов.
В январе ситуация может еще ухудшиться: на прошлой неделе Urals уже стоил $37,8 за баррель при Brent по $78,6.