Радикальное армянское движение «Бевер» проводит вторую акцию «Блокада во имя разблокировки» и идет шествием к Посольству России в Ереване.

«Главный виновник ситуации - администрация Еревана, которая подконтрольна Москве. Сегодня мы идем к Посольству России, чтобы сказать, что выход из этой ситуации - субъектизация армянского народа и выбор правильных союзников», - сказал член движения Жирайр Сефилян, назвав в качестве союзников США и Францию.

8 января они провели первую акцию в Гюмри, попытавшись блокировать 102-ю российскую военную базу в знак протеста против бездействия РФ в вопросе блокирования Лачинского коридора. Между митингующими и полицейскими произошла стычка. 65 активистов акции были задержаны.

Участники требуют, чтобы Россия покинула регион, а на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российский миротворческий контингент, были размещены международные миротворцы.