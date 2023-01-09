Ильхам Алиев назначил посла Азербайджана в Израиле
Мухтар Мамедов назначен послом Азербайджана в Израиле. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Мухтар Мамедов родился в Баку в 1983 году. Выпускник Бакинского государственного университета, Европейского колледжа Бельгии, Академии государственного управления при президенте Азербайджана. В 2005-2013 гг. работал в МИД, в том числе в 2009-2013 гг. - в посольстве Азербайджана в Бельгии. С 2013 г. – на службе в Министерстве образования: был начальником отдела международного сотрудничества, руководил аппаратом этого ведомства, с апреля прошлого года занимает пост замминистра. Курировал проекты инновационного сотрудничества с Израилем в сфере науки и образования.
Владеет русским, английским и турецким языками.