По словам авторов канала, наемники Кадырова буквально пытаются выжить в окопах в холоде и без нормального снабжения.

Об этом свидетельствует снятое на мобильный телефон видео, которое оказалось в распоряжении оппозиционного чеченского Telegram-канала NIYSO.

Отправленные в Украину кадыровцы находятся в тяжелом положении.

На опубликованных кадрах - беседа кадыровца со своим сослуживцем Магомедом, который жалуется на отвратительное положение на передовой.

Во время записи видео по наемникам из Чечни начинает работать БТР ВСУ.

Оба наемника в грязи, от страха у Магомеда дрожит челюсть.

«Положение отвратительное, очень. БТР по нам стреляет. Пацаны, по нам стреляют», - говорит кадыровец.

По всей вероятности, видео записано под Бахмутом.