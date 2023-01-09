«Положение отвратительное, очень» кадыровцы записали видео в Украине
Отправленные в Украину кадыровцы находятся в тяжелом положении.
Об этом свидетельствует снятое на мобильный телефон видео, которое оказалось в распоряжении оппозиционного чеченского Telegram-канала NIYSO.
По словам авторов канала, наемники Кадырова буквально пытаются выжить в окопах в холоде и без нормального снабжения.
На опубликованных кадрах - беседа кадыровца со своим сослуживцем Магомедом, который жалуется на отвратительное положение на передовой.
Во время записи видео по наемникам из Чечни начинает работать БТР ВСУ.
Оба наемника в грязи, от страха у Магомеда дрожит челюсть.
«Положение отвратительное, очень. БТР по нам стреляет. Пацаны, по нам стреляют», - говорит кадыровец.
По всей вероятности, видео записано под Бахмутом.