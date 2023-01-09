У «дочки» SOCAR в России новый руководитель
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) назначила Руфата Махмуда новым руководителем российского дочернего предприятия - ООО «Сокар Рус», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Прежним руководителем компании являлся Фарид Джафаров. Он возглавлял российскую структуру SOCAR с момента ее основания в 2013 году.
«Сокар Рус» является 100%-ной «дочкой» SOCAR, специализируется на торговле нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией в России по прямым контрактам и на биржевых площадках.