Шентоп: Турция продолжит усилия для прекращения огня в Украине

Турция продолжит прилагать усилия для скорейшего прекращения огня в Украине.

Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на встрече омбудсменов России, Украины и Турции, которая прошла в рамках Международной конференции «Будущее прав человека в XXI веке», сообщает телеканал ТRТ.

«Турция под руководством нашего президента прилагает большие усилия для прекращения войны между Россией и Украиной, у которой много последствий, но главное, что гибнут гражданские и наносится ущерб. Был запущен зерновой коридор, состоялся обмен пленными, мы продолжим прилагать усилия для скорейшего прекращения огня. Мы также будем оказывать посильную поддержку, чем можем, гражданскому населению», - сказал Шентоп.