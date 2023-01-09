Наиля Аббасова 15:28

Развитие инноваций является одним из определяющих факторов успешности экономики Азербайджана. Инновационные центры объединяют идеи и возможности для реализации научных открытий в разных сферах деятельности. Вот почему почти во всех развитых и развивающихся странах мира функционируют современные инновационные центры, способствующие также развитию образования и технологий. Данные центры имеют важное значение для повышения научного энтузиазма среди общества, в особенности среди учеников и молодежи, предоставляя возможности использования новейшего ИКТ-оборудования путем применения навыков 21 века и различных языков программирования. На днях в Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие уникального Инновационного центра STEAM, не имеющего аналогов в Азербайджане, который обязательно привлечет интерес талантливой молодежи и станет следующим шагом в развитии научной сферы в стране. Необходимо отметить, что Инновационный центр STEAM, вход в который открыт для всех желающих, интересующихся наукой, оборудован новейшими технологиями. В новом четырехэтажном здании Инновационного центра есть авиационное пространство, классическая комната Ньютона, ньютоновская комната для детей, комнаты для игр, конструкций, Heureka Classics, лаборатория по изготовлению роботов, зоны «Голограмма 3D», VR. В то же время здесь функционирует музей науки, научный театр и телестудия STEAM.

Уникальным данный центр можно назвать потому, что в музее можно изучать эксперименты, применяя разные школьные предметы, включая физику и химию. Также можно экспериментировать и в VR-комнатах. А в научном театре эксперименты представлены в постановочной форме. Экспонаты музея занимают площадь в тысячу квадратных метров и расположены в 4 больших залах. В центре также есть мастерская IDEA и 2 большие лаборатории Challenge lab, которые включают в себя различные STEAM-модули. 4-й этаж центра можно назвать «миром» Ньютона. Здесь будущие ученые и стартаповцы используют знания, полученные из математики, географии, истории и других предметов, интегративным образом. Однозначно одной из самых интересных зон активности можно назвать авиасимулятор. Тут проходят практику будущие пилоты, симулируя взлет и посадку самолета, используя различные модули, меняя погодные условия, аэропорты городов и т.д. Следующим не менее интересным залом является зал VR, где установлены устройства Z-Space. По словам тренера Шабнам Ашурлу, эти устройства могут использоваться по-разному и интегрируются в разные предметы: «Ими могут пользоваться все учителя-предметники. Например, экран можно применить к анатомии, физике и в том числе к механике. Здесь благодаря эффекту глубины мы можем увидеть объекты в 3D измерении. Это позволит более эффективно обучать школьников и студентов. В центре также не забыли и о дошколятах, и учащихся младших классов. В специально отведенном для них помещении преподаются основы робототехники и развивается первичное алгоритмическое мышление.