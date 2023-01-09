Президент послу Турции: Добро пожаловать в Израиль
Президент Израиля Ицхак Герцог принял верительные грамоты посла Турции Шакира Озкана Торунлара.
Ицхак Герцог пожелал дипломату успехов в работе по укреплению отношений и развитию исторических связей между двумя странами.
«Добро пожаловать в Израиль, посол Турции Шакир Озкан Торунлар! Так же, как я слышал гимн Израиля во время моего официального визита в Анкару в прошлом году, я считаю, что вы были очень впечатлены, услышав гимн Турции в президентской резиденции», - сказал президент Израиля.