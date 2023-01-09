Кошмар из космоса: в Китае огромные очереди в крематории фото

Спутники сняли огромные очереди возле крематориев и похоронных бюро на окраине Пекина.

Фотографии опубликованы в Twitter CNN.

Снимки сделаны в конце декабря прошлого года и в начале текущего месяца. На снимках видна новая парковка, построенная возле крематория.

CNN отмечает, что, согласно официальным данным, в Китае с 7 декабря от COVID-19 скончались 37 человек.

Согласно данным, опубликованным западными СМИ, Китай переживает масштабный кризис, вызванный неспособностью властей справиться с коронавирусом.

Некоторые эксперты утверждают, что налицо гуманитарная катастрофа.