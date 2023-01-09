Кошмар из космоса: в Китае огромные очереди в крематории фото
Спутники сняли огромные очереди возле крематориев и похоронных бюро на окраине Пекина.
Фотографии опубликованы в Twitter CNN.
Снимки сделаны в конце декабря прошлого года и в начале текущего месяца. На снимках видна новая парковка, построенная возле крематория.
CNN отмечает, что, согласно официальным данным, в Китае с 7 декабря от COVID-19 скончались 37 человек.
Согласно данным, опубликованным западными СМИ, Китай переживает масштабный кризис, вызванный неспособностью властей справиться с коронавирусом.
Некоторые эксперты утверждают, что налицо гуманитарная катастрофа.
Satellite images taken over a number of Chinese cities have captured crowding at crematoriums and funeral homeshttps://t.co/mJya2huetO— CNN International (@cnni) January 10, 2023