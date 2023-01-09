В Баку и на Апшероне будет снежно
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 января.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в ночь с 11 на 12 января в некоторых местах Баку и Апшеронского полуострова будут небольшие осадки, выпадет снег, который утром постепенно прекратится, в течение дня в основном будет без осадков.
Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы – снизится с 784 до 781 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.
В ночь с 11 на 12 января на пригородных дорогах будет гололед.
В районах Азербайджана местами осадки, выпадет мокрый снег, снег, в восточных районах - интенсивного характера.
Днем осадки постепенно прекратятся. Местами туман.
Восточный ветер в некоторых районах на востоке страны усилится.
Температура воздуха ночью составит 2-6 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах 15-20, днем - 5-10 градусов мороза.
На дорогах горных и предгорных районов будет гололед.