В Баку и на Апшероне будет снежно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 января.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в ночь с 11 на 12 января в некоторых местах Баку и Апшеронского полуострова будут небольшие осадки, выпадет снег, который утром постепенно прекратится, в течение дня в основном будет без осадков.

Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – снизится с 784 до 781 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В ночь с 11 на 12 января на пригородных дорогах будет гололед.