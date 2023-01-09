Армянка из Ханкенди попросила азербайджанский паспорт

Жительница Ханкенди армянского происхождения попросила помощи у азербайджанского военного эксперта Узеира Джафарова в ходе его прямого эфира на YouTube.

«Господин полковник Джафаров, я родилась и выросла в Шуше. В октябре мы уехали оттуда в Ханкенди. Я и моя семья хотим получить азербайджанские паспорта. Где это можно сделать в Ханкенди?» - написала Л.И.

В ответ азербайджанский военный эксперт указал на существующую горячую линию, куда спокойно можно обратиться. Анонимность звонящих, по словам Джафарова, обеспечивается.

Узеир Джафаров отметил, что если армяне примут законы Азербайджана и захотят жить в Карабахе, то для них будут созданы все условия.