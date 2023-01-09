Казахстан расторг соглашение с Россией о взаимной конвертируемости валют

Казахстан расторгает соглашение с Россией о взаимной конвертируемости курсов тенге и рубля.

По мнению Астаны, подписанное более двух десятков лет назад соглашение утратило свою актуальность.

Вместе с тем многие в Казахстане высказывают опасения по поводу денонсации соглашения, отмечая, что почти половина закупок Казахстана за рубежом приходится на российские товары.

Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Ее доля составила около 24% от всей внешней торговли Казахстана (24,2 млрд долларов) в 2021 году.