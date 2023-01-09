Герцог пригласил Эрдогана посетить Израиль

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Израиль с визитом.

Соответствующее заявление он сделал, принимая в Иерусалиме верительные грамоты у нового посла Турции Шакира Озкана Торунлара.

«Президент Эрдоган в прошлом году подчеркивал в беседах со мной и публично важность партнерства между Израилем и Турцией, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью как президент Государства Израиль, чтобы пригласить президента Эрдогана посетить Израиль», - сказал он.