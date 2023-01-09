Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность

Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Российские власти продолжат повышать обороноспособность страны и решат все проблемы снабжения военных, в том числе участвующих в «специальной военной операции».

«Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в «специальной военной операции», и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей», - сказал он.

По словам Путина, все необходимые ресурсы для этого имеются.