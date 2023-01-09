Асадов и Мишустин обсудили график будущих встреч

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов, включая взаимодействие в транспортно-логистической области.

Мишустин и Асадов обсудили также график предстоящих контактов по правительственной линии.