Скандал в Баку: индийские режиссеры домогались пакистанской актрисы в отеле
Пакистанская актриса Мехрин Шах сообщает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны индийского режиссера Сайеда Эхсана Али Захиди и продюсера Раджа Гупты в одном из отелей Баку. Соответствующее видео девушка опубликовала на своей странице в Instagram, хотя впоследствии удалила.
Мехрин Шах говорит, что несколько дней назад она приехала в Баку на съемки вместе с Али Захиди и Гуптой. Однако после того, как гости заселились в отель, поведение мужчин резко изменилось. Молодая актриса со слезами на глазах рассказала о том, что с ней произошло, отметив, что режиссер и продюсер подвергали ее сексуальным домогательствам. Она также сообщила, что Али Захиди и Гупта приглашали в отель проституток.
Женщина объяснила, что решила предать гласности произошедшее, дабы предупредить других актрис.
«Я ехала в Баку вместе с Эхсаном Али Захиди и Раджем Гуптой на съемки. Но, попав в отель, они полностью изменили свое поведение. Стали плохо со мной обращаться, только потому что я отказалась от их требований. Для меня это ужасно. Даже не знаю, ехали ли они сюда снимать фильм или у них были другие мотивы», - говорит пакистанская актриса.
Мехрин Шах рассказала, что в отеле ее даже не кормили. Кроме того, Али Захиди и Гупта отказываются купить для нее обратный билет. Впрочем, актриса больше не хочет их видеть и на родину намерена вернуться в одиночку.