Скандал в Баку: индийские режиссеры домогались пакистанской актрисы в отеле

Пакистанская актриса Мехрин Шах сообщает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны индийского режиссера Сайеда Эхсана Али Захиди и продюсера Раджа Гупты в одном из отелей Баку. Соответствующее видео девушка опубликовала на своей странице в Instagram, хотя впоследствии удалила.

Мехрин Шах говорит, что несколько дней назад она приехала в Баку на съемки вместе с Али Захиди и Гуптой. Однако после того, как гости заселились в отель, поведение мужчин резко изменилось. Молодая актриса со слезами на глазах рассказала о том, что с ней произошло, отметив, что режиссер и продюсер подвергали ее сексуальным домогательствам. Она также сообщила, что Али Захиди и Гупта приглашали в отель проституток.