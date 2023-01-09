Российские войска снова обстреливают Херсон.

В городе слышны взрывы, в Сети пишут о попадании в роддом, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Ранее в областной военной администрации (ОВА) сообщили об обстреле перинатального центра.

«Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов», - сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети не пострадали.