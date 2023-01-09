Эрдоган: Турция готова взять на себя лечение украинских военнослужащих

Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией в Украине и готова взять на себя их лечение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Где именно и в связи с чем предлагается открыть коридор, в заявлении не уточняется.

Напомним, в Турции сегодня проходят переговоры российского и украинского омбудсменов, в рамках которого стороны договорились об обмене 40 пленных.