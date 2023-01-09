Истощение россиян – хорошая почва к новому контрнаступлению Украины Bloomberg
Попытки российских войск захватить Бахмут Донецкой области ведут к их истощению.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в одном из западных оборонных ведомств.
«Огромные потери личного состава путинской армии, наряду с незначительным и малозаметным тактическим успехом, может дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) шанс к новому контрнаступлению, - отмечает издание.
Оккупационные войска могут наступить на те же грабли, повторив в Донецкой области ошибку военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области.
«Российские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления (прорыв ВСУ в Харьковской области) осенью», - приводит агентство слова собеседника.
Кроме того, ситуацию на данном направлении прокомментировал спикер Восточной группировки Сергей Череватый. Защищая Соледар, украинские военные рушат мечты и надежды оккупантов прорвать линию обороны для выхода на оперативное пространство и дальнейшего продвижения к Славянску и Краматорску.
«Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, совершить окружение», - объяснил он.