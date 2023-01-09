Попытки российских войск захватить Бахмут Донецкой области ведут к их истощению.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в одном из западных оборонных ведомств.

«Огромные потери личного состава путинской армии, наряду с незначительным и малозаметным тактическим успехом, может дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) шанс к новому контрнаступлению, - отмечает издание.

Оккупационные войска могут наступить на те же грабли, повторив в Донецкой области ошибку военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области.

«Российские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления (прорыв ВСУ в Харьковской области) осенью», - приводит агентство слова собеседника.